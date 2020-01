Ayoub verlaat Feyenoord voor Panathinaikos

Ayoub kwam in de zomer van 2018 naar Feyenoord, waar hij een vierjarig contract tekende. Een vaste waarde werd hij nooit, want hij begon nooit in de basis in een eredivisieduel voor de Rotterdammers. Hij maakte twee doelpunten voor Feyenoord, waaronder de 6-2 tegen Ajax.

Voor Panathinaikos en Feyenoord speelde de Amsterdammer zes seizoenen in het shirt van FC Utrecht.