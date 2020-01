Ook Schiedam krijgt mini-bossen in de stad

In totaal komen daar een kleine tweeduizend bomen te staan. De bedoeling is dat in de buurt van de bosjes scholen zijn die zo natuureducatie tastbaar gaan maken voor de binnen spelende jeugd.

Wethouder Jeroen Ooijevaar van Groen en Duurzaamheid is blij met de komst van meer groen naar zijn gemeente. "De provincie betaalt de helft van de 25.000 euro die dat per 'Tiny Forest' kost. Waar de locaties precies komen is nog niet bekend. "We roepen Schiedammers op te reageren via de gemeentesite om zo ideeën in te dienen. Er moet wel draagkracht zijn in de buurt", aldus de wethouder van GroenLinks.

Buiten spelen

Het eerste mini-bos komt in Park Groenoord, ingeklemd tussen de hoge flats en het talud van de A4 bij het Kethelplein. Over de exacte plek wordt nog overlegd met omwonenden. "Hier gaan basisscholen Loep en El Furkan leren van de natuur. Er komt ook een buitenklaslokaal bij", vertelt Ooijevaar.

Het zal wennen zijn voor de kinderen die nauwelijks buiten spelen. Ze leren hoe een boom eruit ziet in het echt. Dylan Haanappel van projectleider Natuureducatie IVN vult aan: "De kinderen worden de 'Tiny Forest Rangers' en die gaan het bosje in de gaten houden."

'Groen Nazareth'

'Tiny Forest' klinkt natuurlijk sexy, internationaal, trendy en modern. "Vroeger noemden we dat toch gewoon de bosjes? Daar gebeurde natuurlijk van alles, hoe zat dat in uw tijd, wethouder Ooijevaar?", vraagt de verslaggever. "De bosjes zijn van alle tijden", lacht de bebaarde Ooijevaar. "Mini wolfje?", is de vervolgvraag. "Laten we het maar houden bij de natuur die nu al in Schiedam is", besluit de wethouder lachend.

In onze regio heeft Dordrecht al eerder 'Tiny Forests' aangelegd. Dit najaar wordt bekend waar de andere twee Schiedamse mini-bossen komen. De Schiedammers zijn aan zet voor een beetje meer 'Groen Nazareth'.