Jong078: nieuwe schoolkrant in de Drechtsteden

Linda te Veldhuis, oprichter van de Dordtse krant, legt uit waarom ze zich voor dit project inzet. "Het is heel belangrijk dat kinderen goede leesvaardigheden opdoen en dat zijn uiteindelijk wijs worden en bekend raken met verschillende soorten media. Zodoende heb ik deze krant opgezet."

De krant wordt door volwassenen gemaakt en is voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar oud. Het nieuws dat in Jong078 te lezen is, is heel anders dan wat op Rijnmond.nl te vinden is. "Het zal vooral gaan over activiteiten en projecten op school, sporten en hobby's. Je zou het een schoolkrant door volwassenen kunnen noemen."

De leesvaardigheden van kinderen en jongeren zijn volgens onderzoek al een langere tijd 'niet al te best'. Het is volgens Te Veldhuis dan ook belangrijk dat ze beter leren lezen. Een ander doel van de krant is dat het leesplezier brengt.

Leeskilometers

"Ze maken door de jongerenkrant meer leeskilometers. Die zijn nodig om meer leesvaardigheden op te doen." Die kilometers zijn te maken in de tien edities die de redactie van Jong078 jaarlijks gaan maken. De volgende stap na Jong078 zou een krant uit de winkel zijn. "Dat lijkt mij een mooie vervolgfase voor ze."

Om te zorgen dat de kinderen zich bewust zijn van wat ze lezen, wordt de krant op papier op tabloidformaat gedrukt. "Dan krijgen ze geen afleiding van hun smartphone of tablet." En dat is niet het enige voordeel volgens Te Veldhuis. "Je onthoud beter wat je leest op papier."