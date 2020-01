Man met 'Scream-masker' overvalt supermarkt

In de aflevering van Bureau Rijnmond van deze week wordt aandacht gevraagd voor een aantal misdrijven op verschillende plaatsen in de regio.

Vlaardingen

In Vlaardingen werd op 17 november een overval gepleegd op een supermarkt. De dader droeg een zogenaamd ‘scream-masker’. De politie hoopt toch dat de kijker van Bureau Rijnmond informatie over deze dader heeft.

Schiedam

In de omgeving van de Boomgaardstraat in Schiedam werden op 28 december schoten gehoord. In een woning aan de Boomgaardstraat werd daarna een zwaargewonde man gevonden die kort daarna overleed. In deze zaak zijn al aanhoudingen verricht, maar de politie is nog op zoek naar twee andere personen.

Krimpen aan den IJssel

Toen de zoon van een 90-jarige vrouw haar administratie deed, kwam hij tot de ontdekking dat twintig keer was gepind voor een totaalbedrag van enkele duizenden euro’s. Al snel bleek dat de portemonnee van zijn moeder was gestolen en dat er op verschillende plekken met haar pas was betaald. De dader staat op beeld.

Rotterdam

Op 16 mei 2019 is een 19 jarige jongeman op de Hillelaan in Rotterdam-Zuid ter hoogte van metrostation Rijnhaven beroofd van zijn pinpas. Dat was rond 21 uur in de avond. Er werd met een vuurwapen gedreigd en gevraagd om de pincode. De jongeman heeft toen uit angst zijn pincode afgestaan. Daarna is op verschillende plekken in Schiedam met de pas gepind. De pinner staat goed op beeld.

Maassluis

Op Oudejaarsavond om 23.45 uur verbrak een man een ruit van restaurant The Score aan het Dennendal en gooide vuurwerk naar binnen. Daardoor ontstond brand in het restaurant. Ook deze dader staat op beeld.