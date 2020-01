Vergeer blijft ondanks ziekte toernooidirecteur in Ahoy

Esther Vergeer, toernooidirecteur van het ABN AMRO Wheelchair Tennis Tournament, bracht donderdag naar buiten dat er bij haar borstkanker is geconstateerd. In een persverklaring communiceert zij dat ze 'op diverse fronten ook zoveel mogelijk gewoon door wil blijven werken.' Vergeer blijft dus betrokken als toernooidirecteur van het rolstoeltennis in Ahoy.