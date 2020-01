Leestip: De moord op Bianca van Es: 'Mama is jarig en viert het in de hemel'

De moord op Bianca van Es: 'Mama is jarig en viert het in de hemel'

Aan de vooravond van het vonnis vertelt Els van Es wat de zaak met haar en haar man Hans heeft gedaan. Hoe zij zich ontfermen over hun kleindochter, die plotseling geen moeder meer had.

Op 30 november 2018 gaat Els met haar man naar de woning van Bianca aan de Luntershoek in Rotterdam Zuidwijk. "De rolgordijnen waren nog naar beneden en ze was sinds de avond ervoor niet meer online geweest. Dus we kwamen er aan met een groot onderbuikgevoel."

Els en Hans van Es komen oppassen op hun kleinkind, van toen twee jaar oud. "We hadden de sleutels om haar niet wakker te maken. Dan doe je de voordeur open en dan vind je je dochter... Ik gilde 'we zijn te laat!' Door mijn gegil werd mijn kleindochter wakker en die riep 'Oma, ik ben wakker!' Toen ben ik met haar naast haar moeder neergeknield en heb ik gezegd dat zij dood was, een sterretje in de hemel."

Ambulances

Hans van Es belt 112. De sirenes van de ambulance en politie klinken. "Mijn kleindochter hoort dat en zegt: 'Oma, gaan ze mama nog beter maken?' Dus toen heb ik het weer uitgelegd: nee, ze gaan mama niet beter maken."

Kort daarop wordt de ex-vriend van Bianca, Stephan K., opgepakt als verdachte van moord. Een week ervoor had Bianca hem het huis uitgezet, nadat ze erachter was gekomen dat hij over meerdere zaken gelogen had. Zijn zoekgedrag op internet valt op: 'wurgen met een kussen', en 'iemand vergiftigen zonder sporen'.

Els van Es:"Wij hebben geen twijfel dat Stephan het heeft gedaan. Er is zoveel gebeurd die week. Dat zij het had uitgemaakt, dat kon deze grote meneer niet waarderen."

Justitie eiste twee weken geleden achttien jaar cel tegen Stephan K. "Hij mag van ons wel een flinke straf krijgen. We zorgen nu samen met de vader voor Bianca's kindje. Dat is heel fijn, want dan kan je nog iets terugdoen voor haar. Maar het confronteert je ook iedere keer met het besef dat het kind geen moeder meer heeft."

Het meisje van inmiddels drie jaar begint langzaam te snappen wat er is gebeurd. "Vorige week was Bianca's verjaardag. Toen liep het kind hier te dansen en te springen, want het was feest. Alleen mama viert het in de hemel. Dus ik denk wel dat ze het begrijpt. Maar toch heeft ze altijd de hoop dat ze terugkomt."