Meer agressie tegen politie tijdens jaarwisseling dan geregistreerd

De Rotterdamse politie is tijdens de jaarwisseling geconfronteerd met meer agressie dan de cijfers laten zien. Om hoeveel zaken het gaat, is onbekend. De politie hield zeven personen aan. "Maar niet alles is vastgelegd en niet in alle gevallen zijn aanhoudingen mogelijk," schrijft burgemeester Aboutaleb aan de gemeenteraad.

"De cijfers laten geen toename zien in agressie. Het aantal incidenten gericht tegen agenten tijdens de jaarwisseling ligt een veelvoud hoger," schrijft Aboutaleb in antwoord op vragen van Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam).

Wat dat veelvoud inhoudt, is niet duidelijk. "Het is vooral een kwestie van gevoel," zegt woordvoerder Wim Hoonhout van de politie Eenheid Rotterdam. "Onze eerste taak bij incidenten is ze oplossen of brandweer en ambulances begeleiden. Daarnaast wordt veel van onze capaciteit gevraagd. Dat betekent dat je niet altijd reageert op elke belediging die wordt uitgesproken of op elk rotje dat wordt gegooid. Soms moet je door naar een volgende klus."

Een andere beleving van Oud & Nieuw zou daarbij helpen. "Hopelijk leveren nieuwe besluiten rondom het vuurwerk een andere manier van omgaan met elkaar tijdens de jaarwisseling op. Nu lijkt het soms of mensen denken dat alles mag," constateert Hoonhout.

Autobranden

In de hele regio noteerde de politie 307 incidenten. Het ging vooral om vernielingen (84), mishandeling/bedreiging (71), brand/ontploffing (68) en vuurwerk (35). Al eerder was bekendgemaakt dat 59 personen waren aangehouden.

Van de vijftig autobranden in de regio waren er veertien in Rotterdam-Zuid. Drie personen zijn aangehouden op verdenking van brandstichting van een voertuig op de Linkermaasoever.