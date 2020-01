Roparun door stadion FC Groningen: 'Ze gaan wat bijzonders meemaken hier'

"Onze hoofdsponsor doet ook mee met een team en wilde vanuit de noordelijke route vertrekken", zei voetbalclub-directeur Wouter Gudde woensdag op Radio Rijnmond. "Als je dan hoofdsponsor bent van FC Groningen en je komt langs het stadion dan lijkt het me logisch dat we daaraan mee werken. Het is een prachtig evenement."

Er doen dit jaar 340 teams mee aan de Roparun, een recordaantal. In de nacht van zondag 31 mei op maandag 1 juni lopen de deelnemers door het stadion.

Dertien kilometer per uur

De voormalig directeur van Excelsior doet zelf ook mee aan het evenement, als fietser om de estafettelopers te begeleiden. "Ik heb eigenlijk in vol enthousiasme ja gezegd en pas daarna gingen ze vertellen wat het zou inhouden. Je fietst mee met de lopers. Je moet met dertien kilometer per uur fietsen, dat gaat wel een uitdaging worden."

Gudde kijkt uit naar de doorkomst in het stadion in Groningen. "Het einde van de avond, begin van de nacht, dan moeten we ervoor zorgen dat ze op een mooie plek kunnen doorlopen. Ik heb begrepen dat vooral de bijzondere highlights mensen op de been houden, dus dan gaan ze wat bijzonders meemaken hier."