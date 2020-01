Bewoners zijn GenX in de Lek beu: 'wij vinden dat het lozen moet stoppen'

De petitie 'Geen gif in de Lek', tegen giflozingen in de Lek, gaat hard. Inmiddels zijn er al ruim 3200 handtekeningen binnen. In Molenlanden, dat langs de Lek ligt, zijn raadsvragen gesteld over de gif-lozingen. "We willen de Lek schoonhouden!"

Marco Goudriaan en Liana de Jager zijn de petitie gestart, nadat bekend werd dat de overheid de lozingen van stoffen als Genx en PFOA aan het legaliseren is. Dat vinden initiatiefnemers van de petitie vreemd. "Straks komt er een Europees totaalverbod voor schadelijke stoffen als GenX en dan hebben zij het lozen nog op de valreep gelegaliseerd."

Minister Van Nieuwenhuizen hoopt door legalisering, de lozingen beter te kunnen monitoren. Ze heeft strenge afspraken gemaakt met bijvoorbeeld Chemours. Het bedrijf heeft nu een vergunning om jaarlijks 5 kilo GenX uit te stoten in het milieu.



GenX in rivieren

GenX komt bij Chemours via de schoorsteen in de lucht terecht en stroomt tijdens een regenbui, het oppervlaktewater in. Chemours heeft de uitstoot van GenX via water en lucht de afgelopen jaren al drastisch verminderd. In 2013 kwam er nog ruim 8000 kilo GenX in het milieu terecht.

Ook via Afvalverwerker KoreNet in Groot-Ammers komt er water met PFOA en GenX in de rivier terecht. KoreNet werkt zelf niet met de omstreden stoffen maar krijgt afval zoals pallets van bedrijven binnen waar het ook in zit. Via de riolering komen de stoffen in de Lek terecht. Sinds kort is dit met een vergunning voor kleine hoeveelheden.

"Kinderen spelen met de modder, er wordt vis uit de rivier gegeten", vertelt Marco. "We willen gewoon niet dat de rivier vervuild wordt." Tijd voor actie dus, vinden de bewoners van huizen langs de Lek.

De VVD in Molenlanden wil dat het college zich uitspreekt over de kwestie. De partij hoopt dat Molenlanden, net zoals de gemeente Krimpenerward, geen vergunningen meer verstrekt voor het lozen van de giftige stoffen.

De gemeente Molenlanden beraadt zich nog op een reactie.

GenX is een stof die wordt gebruikt om coatings zoals teflon te maken. De stoffen zijn mogelijk kankerverwekkend voor de mens en hebben effecten op de lever.