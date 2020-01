Verdachte in zaak Orlando voor de rechter

De 29-jarige Roy B. moet zich maandag voor de Haagse rechtbank verantwoorden voor de dood van de Rotterdamse tiener Orlando Boldewijn. De 17-jarige jongen verdween op 19 februari 2018. Acht dagen later werd zijn lichaam in een plas in de Haagse wijk Ypenburg gevonden.

De voormalige Hagenaar, tegenwoordig woonachtig in het Brabantse Wernhout, wordt door justitie verdacht Orlando in het water te hebben achtergelaten, terwijl hij wist dat jongen in nood verkeerde. Ook zou hij verzuimd hebben de hulpdiensten in te schakelen.

Roy B. zou die avond een afspraak hebben gehad met Orlando. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. De verdachte zou meerdere verklaringen hebben afgelegd.



Het gaat maandag om een regiezitting. Dan wordt de zaak niet inhoudelijk behandeld, maar wordt bepaald wat er op weg naar de definitieve zitting nog aan stappen moet worden ondernomen.