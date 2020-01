IFFR van start: meer dan vijfhonderd films in twaalf dagen tijd

Net als ieder jaar vormen Pathé Schouwburgplein, Cinerama, LantarenVenster, het Oude Luxor en De Doelen, samen met nog enkele andere theaters het podium voor de films.

Het filmfestival staat erom bekend zowel gevestigde als opkomende filmmakers te stimuleren. Zo worden films gedraaid die eerder al genomineerd werden voor een Oscar, maar ook kleinere films van onbekende makers.

Wat de organisatie vooral belangrijk vindt is dat aan de films te zien is dat de maker er passie in heeft gestopt of bijvoorbeeld vragen stelt over het tijdsbeeld.

Het International Filmfestival Rotterdam duurt tot en met zondag 2 februari.



