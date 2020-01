De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in Rotterdam-Ommoord een 19-jarige man aangehouden. Hij werd al een tijdje gezocht voor een straatroof.

Bij een kentekencontrole stuitte de politie op een auto die op naam stond van iemand die gezocht werd. Dit bleek de 19-jarige Rotterdammer.

De man werd gelokaliseerd in een woning in de buurt. Agenten omsingelden het pand waarin de verdachte en konden hem zo aanhouden. Hij is overgedragen aan de recherche.