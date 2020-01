Nog veel verschillen in schooladviezen Rotterdam

Er is nog steeds een groot verschil in schooladviezen aan Rotterdamse kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders. Dat schrijft de gemeente Rotterdam in een rapport over het onderwijs in de stad.

Kinderen van laagopgeleide ouders hebben een vijf keer grotere kans op een lager advies dan kinderen van ouders die beter opgeleid zijn.

Juist niveau

Er gaat ook nogal wat mis bij het schooladvies op de basisschool. Een paar jaar geleden stelde het Rotterdamse college zich tot doel dat meer leerlingen een juist schooladvies zouden krijgen. Het percentage leerlingen in het derde jaar van het voortgezet onderwijs dat zit op het niveau van het advies van de basisschool of hoger moet toenemen van 78 procent in 2017 naar 80 procent in 2021.

Maar dat lukt voorlopig nog niet. Vorig jaar ging het percentage juist iets omlaag. En daarmee doet Rotterdam het fors slechter dan andere gemeenten.

Lerarentekort

De gemeente Rotterdam probeert meer mensen te interesseren om in het onderwijs te gaan werken. Er zijn alleen al in Rotterdam tientallen vacatures.

Nieuw dit schooljaar is een andere vorm van opleiden voor toekomstige leraren: LevelUp. Deze opleiding is als deeltijdopleiding te volgen, maar ook gedeeltelijk in losse modules.

"Zo wordt het voor mensen die niet de volledige pabo met het gezin of werk kunnen combineren mogelijk zich stapsgewijs te ontwikkelen", schrijft de gemeente.