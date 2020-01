Smokkelnetwerk met Krimpenaar hielp mogelijk 10.000 Koerden naar Engeland

De bende mensensmokkelaars die dinsdag werd opgerold in Nederland en Frankrijk blijkt nog veel groter dan gedacht. Een van de 23 verdachten is een man uit Krimpen. Ze zouden maar liefst 10.000 illegalen hebben gesmokkeld naar Engeland.

Het onderzoek naar de mensensmokkel begon in augustus vorig jaar in Frankrijk. Rechercheurs zagen dat er Nederlandse auto's bij de smokkel betrokken waren en ze schakelden daarom de Nederlandse justitie in.

Rubberboot

Dinsdag volgde een grote actie in Frankrijk en Nederland. 23 mensen werden opgepakt, onder wie de 36-jarige man uit Krimpen aan den IJssel. Hij zou, samen met een man uit Den Haag, een rubberboot hebben gekocht en die vervolgens vanuit Calais hebben gebruikt.

De smokkel gebeurde ook via de reguliere veerboten in vrachtwagens en koelwagens. De illegalen, veelal Koerden, werden op parkeerterrein in Noord-Frankrijk opgepikt. Ze moesten per persoon voor de overtocht zo'n 7000 euro betalen.

Geheim banksysteem

De betalingen gingen via een ondergronds bankierssysteem, genaamd Hawala. In totaal zouden de mensensmokkelaars zo ongeveer 70 miljoen euro hebben verdiend.

Het Openbaar Ministerie in Nederland meldde dinsdag nog dat het netwerk 700 mensen zou hebben gesmokkeld. Een woordvoerder van het OM heeft geen verklaring voor het grote verschil met de cijfers die Eurojust woensdag bekendmaakte. "Dat is wat zij naar buiten hebben gebracht, dit is wat wij naar buiten konden brengen", aldus de woordvoerder.