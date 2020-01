Het weer van vandaag: mist en motregen

Vandaag is het grijs en eerst ook mistig. Verder kan er lokaal lichte motregen voorkomen en wordt het vanmiddag 7 graden. De wind waait zwak en aan zee matig en komt uit het oosten, windkracht 2 of 3. Vanavond en vannacht blijft het grijs en komt er ook mist voor. Het blijft vrijwel droog en de temperatuur daalt naar een fractie boven het vriespunt. Er waait een zwakke zuidoostenwind, kracht 1 of 2.