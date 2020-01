Flink deel Rotterdammers: huisvuil naast container moet kunnen

Tweederde van de reageerders zegt juist dat huisvuil neerzetten naast volle containers niet kan. Ze vinden dat de gemeente dan maatregelen tegen de overtreders moet nemen.

Voor veel Rotterdammers is afval op straat een doorn in het oog. Steeds vaker worden vuilniszakken en grofvuil niet in de afvalcontainers gegooid, maar ernaast gezet. De gemeente is dit zat en is daarom de campagne 'Afval in de bak' gestart. Zo gaan handhavers extra controleren, wordt er buurtonderzoek gedaan en gaan afvalcoaches de wijken in om bewoners tips te geven over hun afval.

Zie je de poll niet? Dan staan je cookies waarschijnlijk uit.