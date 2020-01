Levensgroot wormenhotel in Rotterdam-Blijdorp

De Rotterdamse wijk Blijdorp heeft een primeur te pakken: het is de eerste wijk in de stad waar een levensgroot wormenhotel wordt geplaatst waar door wormen GFT-afval uiteindelijk wordt omgezet in compost.

Betrokken bewoners hebben ervoor gezorgd dat het wormenhotel in de wijk komt. "We werden als wijkraad al door bewoners benaderd om iets te doen met GFT-afval. Hele fanatieke bewoners, die heb je nodig, voorlopers. We gaan het ervaren. Bewoners willen ook weten hoe het werkt en hoe dat met elkaar gaat", vertelt Michiel Sträter van de wijkraad Blijdorp.

Blije bewoners

Het wormenhotel is niet de eerste in de stad. Al eerder stonden er wormenhotels op het dak van het Schieblock, maar het is wel voor het eerst dat zo'n groot exemplaar midden in een woonwijk komt en dat bewoners zelf het hotel 'onderhouden'.

"We zijn er hartstikke blij mee dat we de eerste wijk zijn in Rotterdam waar zo'n wormenhotel komt. Er is veel restafval, door daar een beetje van af te halen en goed te scheiden en te composteren in zo'n wormenhotel wordt dat minder en kan je dat compost heel goed gebruiken voor andere dingen. Het doel is om het met een aantal bewoners samen te gaan doen", licht Sträter toe.

Teamwork

Tot nu toe zijn er tien huishoudens die meedoen aan het initiatief, maar er is ruimte voor nog zo'n vijftien gezinnen. "Het is echt teamwork. Je brengt het naar die bak, de wormen gaan aan het werk en af en toe moet je wat vocht aftappen. Dat kan je ook weer gebruiken voor je planten. En een aantal keer kan je compost oogsten. Dat is een feest, want daar heb je hard aan gewerkt, samen met de wormen natuurlijk", vertelt Sträter enthousiast.

De grote bak waar duizenden wormen in kunnen leven komt te staan in Stadskwekerij De Kas in de Van Beuningenstraat, een zijstraat van de Statensingel. Het wormenhotel is ontworpen door het Rotterdams Milieucentrum.

In andere steden in het land, zoals Utrecht en Delft, staan al wormenhotels in woonwijken. In Amsterdam staan er zelfs al 150.

Sträter en de bewoners zijn erg enthousiast over de komst van het wormenhotel in Blijdorp: "Wij geloven erin, laten we er iets moois van maken".