Voorbereidingen Songfestival: 'Rotterdam staat in de schijnwerpers'

Het is nog maar vier maanden voordat het Eurovisie Songfestival begint en niet alleen in Rotterdam wordt keihard gewerkt aan het evenement: ook in Hilversum, bij het hoofdkantoor van de publieke omroep (NPO), wordt hard gewerkt, geregeld en vergaderd. "Hier wordt het gemaakt en bedacht", vertelt uitvoerend producent Sietse Bakker.

"Dit is het kloppend hart van de organisatie. Er gebeurt heel veel in Rotterdam, maar ook hier. Hier worden de tv-shows geproduceerd, hier komt de communicatie vandaan", legt Bakker uit.

Epicentrum

Tussen de zeventig en honderd mensen zijn in Hilversum achter de schermen bezig met onder andere de communicatie met de acts en omroepen uit alle deelnemende landen, het transport en de accommodatie voor de delegaties en het maken van de website en het programmaboekje.

"De showafdeling bedenkt de inhoud, daar vindt de creativiteit plaats en de afdeling productie bedenkt de techniek, zij maken de indeling van Ahoy", licht Bakker verder toe. "Ook wordt er met Rotterdam geschakeld over de Eurovision Village en alle activiteiten die in de stad plaatsvinden."

Over de inhoud van de show en de pauze-act wil Bakker nog niets delen: "Ik ga daar nog niet veel over vertellen. Ik wil een goede show maken en ervoor zorgen dat alle 41 deelnemers trots naar huis gaan en tevreden zijn met wat ze hebben neergezet".

Rotterdamse stempel

Het zangfestijn krijgt een duidelijke Rotterdamse stempel. "Het mooie aan het Songfestival is dat je enerzijds elk jaar krijgt wat je verwacht, maar dat het tegelijkertijd die stempel heeft van het land en stad waar het gehouden wordt. We gaan een visitekaartje afgeven voor Nederland en ook voor Rotterdam", vertelt Bakker.

De organisatie in Hilversum werkt nauw samen met de gemeente en Rotterdam Ahoy. "We denken na hoe we Rotterdam kunnen laten zien in de shows. Dat is wat de kijker verwacht, dat is wat Rotterdam verdient met alle inzet en dat past ook in de Songfestivaltraditie", vervolgt Bakker. "Rotterdam staat hiermee stevig in de schijnwerpers."