Verdachte in 'tattookillers'-zaak knipt enkelband door en vlucht

De Schiedamse moordverdachte Cor P. (36) is op de vlucht. Hij was op vrije voeten maar heeft afgelopen dinsdag zijn enkelband doorgeknipt.

Cor P. is een van de vier verdachten in de zaak van de tattookillers. Het viertal zou in 2009 Onno Kuut hebben vermoord. Diens lichaam werd in de duinen van Hoek van Holland gevonden.

Cor P. droeg een enkelband voor een andere zaak, een mislukte liquidatie. Volgens het OM ‘werd hem kennelijk de grond te heet onder de voeten’. Eerder eiste het OM al levenslang tegen hem en de drie andere verdachten in de moordzaak Onno Kuut.

Donderdag is er een tussenzitting in Rotterdam in de zaak-Kuut, omdat getuigen opnieuw zijn gehoord. Bij aanvang werd geconstateerd dat Cor P. er niet was.

Cor P. doet daarmee zijn bijnaam ‘de Paling’ eer aan. Eerder wist hij al een keer te ontsnappen aan de politie en ontsprong hij de dans in een andere moordzaak.

Justitie heeft aan de rechter de gevangenneming gevraagd van Cor P. en de twee medeverdachten die ook op vrije voeten zijn. “Wij vrezen dat bij allen vluchtgevaar is.”

Geert Wilders

Een “tattookiller”, beschuldigd van marteling en moord waartegen levenslang wordt geëist, knipt zijn enkelband door en vlucht. Krankzinnig!. Dat zegt Geert Wilders na de opmerkelijke vlucht.

"Kappen met die enkelbanden! Dit soort gasten mogen sowieso nooit uit voorarrest worden vrijgelaten maar horen in de cel!", aldus de PVV-leider.