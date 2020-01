Politie vindt automatisch wapen in de bosjes

De politie heeft in Rotterdam-Zuid een man van 33 opgepakt die verdacht wordt van het bezit van een automatisch wapen. Hij had het met bijbehorende munitie verstopt in de bosjes aan de Hordijk.

De man zou een stel uit Rotterdam ernstig bedreigen. Hij zou bijvoorbeeld al eens vanaf een balkon hebben geschoten, meldt de politie. Toen het bedreigde stel naar de politie stapte, ging de politie op onderzoek uit.

De man en vrouw vertelden agenten dat een kennis van hen, die ook de man die hen bedreigde kende, wist waar de man zijn wapen had verstopt. Op de aanwijzingen van de kennis vond de politie uiteindelijk een automatisch wapen in de bosjes bij de Hordijk. Het lag er half begraven en verpakt in oude lappen.

De bedreiger is vervolgens in zijn huis in Rotterdam-Zuid opgepakt. Daar zijn verder geen andere wapens gevonden.