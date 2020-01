Koningsdagfeest wijkt uit naar Woudestein vanwege Songfestival

"Door de komst van het Songfestival naar Nederland moesten wij op zoek naar een nieuwe locatie in Rotterdam en dit is Sportpark Woudestein geworden. Een mooie locatie, met een goede ligging en meer groen, iets wat past bij het festivalgevoel. We kijken er erg naar uit om de tweede editie van Kingsland in de Havenstad neer te zetten", vertelt Mitchel Bovenlander, organisator van Kingsland Festival.

Naast Rotterdam wordt Kingsland ook gehouden in Groningen, Amsterdam en Tilburg. De organisatie van het eendaagse muziekfestival verwacht 120 duizend bezoekers verdeeld over de vier steden.