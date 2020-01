Duizenden cadeautjes stromen binnen voor arme kinderen

De pakketten worden uitgepakt en gesorteerd door vrijwilligers. Daarna worden er verjaardagsboxen samengesteld die naar kinderen gaan die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis geen geld voor is.

Duizenden cadeautjes

"Er is overweldigend gereageerd op de actie. Het is fantastisch om te zien hoe iedereen in actie is gekomen", zegt Amber Merkus van Stichting Jarige Job.

"Het is altijd een afwachten hoe er op gereageerd wordt, maar achtduizend pakketten is wel heel veel. En als je je nou bedenkt dat in één pakket meerdere cadeautjes zitten, dan gaan we uit dat we meer dan 40.000 cadeautjes al hebben mogen ontvangen."

Goed gevoel

Vrijwilliger Barbera benadrukt het belang van de actie. "Deze kinderen krijgen alleen maar nieuwe cadeautjes, omdat ze vaak al tweedehands krijgen. Dus wij willen dat ze zelf het plastic van het pakketje af halen en zeggen: 'Dit is mijn nieuwe cadeau'."

Barbera staat vierkant achter de Mooi Gebaar-actie: "Dit geeft zo'n goed gevoel. Het is wel doorbuffelen, maar elke avond als we weer thuis zijn, dan hebben we zo'n fijn gevoel. Je weet gewoon dat er kinderen zijn die hier blij van worden."

De pakketten blijven binnenstromen. "We hopen meer cadeautjes dan vorig jaar te ontvangen, toen kwamen we uit om 65 duizend. We willen graag over dat aantal heen", zegt Amber.