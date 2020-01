Tijdelijke bewoners Tweebosbuurt moeten wel hun huis uit

Honderden tijdelijke bewoners van de Tweebosbuurt in Rotterdam-Feijenoord hebben een brief gekregen van vastgoedbeheerder Alvast, met de mededeling dat ze voor 1 april hun woning uitmoeten. Het gaat om mensen met een tijdelijk huurcontract.

Het bedrijf is wettelijk verplicht om de beëindiging van het tijdelijke contract vooraf aan te kondigen. Voor antikraak-contracten gelden andere regels.

Woningcorporatie Vestia wil in de Tweebosbuurt ruim vijfhonderd woningen slopen en daar grotere en duurdere woningen voor in de plaats zetten. Een deel van die woningen wordt nu verhuurd via Alvast.

Een deel van de bewoners van de volksbuurt verzet zich tegen de sloop en de plannen van Vestia. Zij werden door de rechter in het gelijk gesteld, toen Vestia de huurcontracten met deze bewoners wilde opzeggen.