Roparun-directeur Wiljan Vloet: 'In de voetballerij is het ikke, ikke, ikke'

Of het nou als trainer op een voetbalveld is of tegenwoordig als directeur van de Roparun; Wiljan Vloet werkt het liefst met mensen. "De Roparun is een hele andere wereld dan de voetbalwereld, maar het is zeker wel een bewuste keuze geweest."

Vloet begon al heel vroeg als trainer, nadat hij erachter kwam dat een profcarrière er niet inzat. Toen hij pas 23 jaar was begon hij al aan zijn eerste klus als trainer. "Het was moeilijk, maar ook fantastisch. Ik kon voortborduren op de basis die mijn voorganger Foppe de Haan had gelegd bij Dijka Steenwijk. Ik ging werken met oud-profs en gaf daarnaast de jeugd de kans. Het was een mooie, maar ook zware leerschool."

Na zijn periode in het amateurvoetbal lonkt een avontuur in het betaald voetbal. Een kans die Vloet met beide handen aangrijpt. Via FC Den Bosch en Roda JC komt Vloet voor de eerste keer bij Sparta terecht, waar hij hoofdtrainer werd.

"Het was heel bijzonder. Ik kwam van Roda, wat toen groot en succesvol was. Bij Sparta vroeg ik me af waar ik terecht was gekomen. We trainden op Nieuw-Terbregge, iedereen bemoeide zich overal mee en liep maar overal binnen", blikt Vloet terug.

"De eerste wedstrijd van het seizoen verloren we met 3-1 van AZ. Dat was bij Roda al reden voor paniek geweest, maar bij Sparta was dat anders. Het was destijds wat amateuristisch en moest veel professioneler. Maar iedereen was zo betrokken en had liefde voor de club, daar krijg ik nu nog rillingen van als ik eraan terug denk."

Na uitstapjes bij ADO Den Haag, PSV en NEC keert Vloet terug bij Sparta, dit keer als algemeen-en technisch directeur. Over zijn terugkeer zegt Vloet: "Ik had altijd al een geweldig gevoel bij Sparta en het is een geweldige club om te mogen werken." Toch maakt hij zijn werk niet af en moet Sparta voortijdig verlaten. "Achteraf was het geen goede keus om die dubbele functie te bekleden."

De voetbalwereld en de wereld van de Roparun staan recht tegenover elkaar. "In de voetballerij is het ikke, ikke, ikke", zegt Vloet. "Ik hoef niet meer centraal te zijn. Ik wil betekenis hebben en als ik dan ergens betekenis kan hebben, dan is het hier.

