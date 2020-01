Weer arrestatie dodelijke schietpartij Boomgaardstraat

Twee verdachten van een dodelijke schietpartij in Schiedam, eind vorig jaar, zitten al vast. De laatste werd afgelopen dinsdag aangehouden.

De politie zoekt nog naar de bestuurder van de vluchtauto en een vrouw die bij de twee mannen was. Er zijn beelden van haar en ook van de auto.

Op 28 december 2019 wordt een 26-jarige man uit Rijswijk in een woning aan de Boomgaardstraat in Schiedam doodgeschoten. Drie verdachten lopen na de schietpartij van de Boomgaardstraat naar de Ooievaarssteeg, waar ze in een donkere auto stappen.

Eén van de verdachten is gewond, want de politie vindt op de route die ze afleggen een vierhonderd meter lang bloedspoor. De politie heeft inmiddels de mannelijke verdachten, die op beeld staan, aangehouden. De politie hoopt dat kijkers de auto en de vrouw herkennen.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.