Beelden van verdachte vuurwerkbrand The Score

Door brand, ontstaan door vuurwerk, wordt op oudjaarsavond het interieur van een restaurant in Maassluis vernield. Uit beelden blijkt dat het geen ongeluk is, maar dat een nog onbekende man de brand aansteekt.

De man slaat rond 23.45 uur de ruit van het restaurant aan het Dennendal in. In het gat stopt hij vuurwerk dat hij aansteekt. Gelukkig is de brandweer er vlug bij. De verdachte staat op beeld. Herkent u hem?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.