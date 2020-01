Dordt speelt in op enorme verkeersdrukte

"Het gevreesde verkeersinfarct is er niet gekomen, maar op sommige plekken in de stad is het enorm druk. We houden het scherp in de gaten en spelen op problemen in." Dit zegt de Dordtse verkeerswethouder Rik van der Linden.

Sinds de randweg N3 zondagavond werd afgesloten voor renovatie van de Wantijbrug moeten tot 3 april per dag 70 duizend auto's om Dordrecht heen. Toch gaat ook veel verkeer door de stad. De gemeente nam daarvoor allerlei maatregelen.

Verkeersregelaars

"Zo stellen we verkeerslichten bij op basis van de ervaringen deze week. Dat helpt. En op gevaarlijke plekken in de stad hebben we verkeersregelaars ingezet." Dat was tot nu toe op vier punten, maar vanaf vrijdag op negen plekken.

De verkeersregelaars moeten vooral zorgen voor de veiligheid van fietsers en het vrijhouden van kruispunten, om de doorstroming op gang te houden. Al wekenlang worden mensen gestimuleerd om Dordrecht niet met de auto in te gaan.

Gratis fietsen

Dat lukt aardig, zegt de wethouder: "We zien meer mensen in bus, waterbus en trein en ook veel meer mensen die de fiets pakken." In Dordt en Papendrecht kunnen automobilisten op enkele parkeerplaatsen ook gratis een gratis fiets lenen.

Er wordt van die 'leenfietsen' echter nauwelijks gebruik gemaakt. "Sommige alternatieven werken beter dan andere. We bieden het aan en leren van onze ervaringen voor toekomstige wegafsluitingen", aldus Van der Linden.

Onrust

In de stad en op social media is veel onrust over het voornemen van de gemeente om op 24 februari de Laan der VN op de schop te nemen. Daardoor zal op deze belangrijke verkeersader maar één rijstrook beschikbaar zijn.

De timing oogt beroerd, maar volgens de wethouder zal het niet tot nog grotere verkeersproblemen leiden: "Deskundigen hebben berekend dat het kan. Bovendien is dit lang geleden afgesproken en verliezen we veel geld als we de klus uit zouden stellen."