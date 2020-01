Justitie geeft foto vrij van ontsnapte verdachte 'tattookiller'-zaak

Justitie heeft de naam en foto's van Cor Pijnen vrijgegeven. De verdachte in de 'tattookillers'-zaak knipte dinsdag zijn elektronische enkelband door en is sindsdien spoorloos.

Hij was vrij nadat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten voor een poging tot liquidatie in 2009. Eén van de voorwaarden was het dragen van een enkelband.

Pijnen wordt ook verdacht van de moord op Onno Kuut in 2009. Het lichaam van Kuut werd later in de duinen in Hoek van Holland teruggevonden. Pijnen moest donderdagochtend op een rechtszitting in de zaak verschijnen. Tegen hem is levenslang geeist.

Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is bezig om de man op te sporen. Hij is op dinsdag 21 januari voor het laatst gezien in Schiedam.