Rechter: onderzoek seksueel misbruik Jehovah's Getuigen mag worden gepubliceerd

Minister Dekker van Justitie heeft het rapport direct naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij zegt geschokt te zijn door de resultaten. "De verhalen van slachtoffers grijpen me enorm aan. Onbegrijpelijk dat het bestuur van de Jehovah’s Getuigen tot nu toe niets met de aanbevelingen wil doen."

Ruim twee jaar geleden sloeg een stichting namens de slachtoffers van het seksueel misbruik alarm. Zij zouden worden ontmoedigd om aangifte te doen, omdat de ouderlingen het misbruik het liefst binnenskamers houden. Toen het rapport klaar was, probeerde de gemeenschap publicatie via de rechter te verbieden. Dat is dus mislukt.

In totaal hebben 751 mensen zich gemeld bij de onderzoekers, 292 met persoonlijke ervaringen en 459 met meldingen van misbruik dat een ander overkwam. Slechts een kwart van hen heeft uiteindelijk aangifte bij de politie gedaan. In bijna de helft van alle gemelde misbruikgevallen ging het om incest.

Het onderzoek dat nu is vrijgegeven, is gedaan door de Universiteit Utrecht. Een strafrechtelijk onderzoek loopt nog. Hiervoor deed justitie ruim een jaar geleden ook een inval in onze regio, naar verluidt in de Koninkrijkszaal van de Jehovah's Getuigen in Dordrecht.

Het rapport bevat ook getuigenissen: "Ik ben inmiddels ex-Jehovagetuige. Ik ken verschillende verhalen van misbruik door broeders uit de gemeentes in [naam]. Waarvan degene die misbruikt waren op latere leeftijd uit het geloof zijn gestapt en alsnog aangifte hebben gedaan", aldus de verklaring.

"Een broeder is inmiddels veroordeeld geweest en heeft in [naam] in de gevangenis gezeten. De andere broeder is inmiddels overleden. Hij pleegde incest met zijn dochters, en wat ik gehoord heb, heeft hij ook andere meisjes misbruikt. Ook ken ik een verhaal uit [naam] van een ouderling/broeder die zijn kleindochter misbruikte."