Rechtbank Rotterdam gooit de deuren open

Interview met bestuursrechter Ilse Bouter over de open dag

Er zijn 18 miljoen bondscoaches en evenzoveel rechters. Iedereen heeft wel een mening over de rechtspraak, maar slechts heel weinig mensen bezoeken een rechtszaak. Zaterdag zet de rechtbank Rotterdam de deuren daarom wagenwijd open.

De Open Dag oogt als een bioscoopladder. U kunt kiezen welke 'film'(zaak) u wilt volgen: huiselijk geweld? Schuldsanering? Of terrorisme?

Het zijn demonstratiezittingen, waarbij het publiek zijn mening kan geven en vragen mag stellen. Ilse Bouter is bestuursrechter en doet de volgende 'casus'. In de woning van Rinus en Thea worden 150 hennepplanten gevonden. Maar die heeft hun zoon er neergezet, toen zij lange tijd met vakantie waren. Is het dan terecht dat de burgemeester de woning maandenlang sluit?

Bouter:"We hebben zo'n zaak eerder gedaan in Dordrecht en toen was het publiek verdeeld. De ene keer vonden ze het terecht dat Rinus en Thea op straat werden gezet, de andere keer niet. Woningsluitingen zijn aan de orde van de dag. Ik kom ze regelmatig in mijn eigen praktijk tegen."

Bij de echte zittingen is het wel een stuk rustiger. "Dan zit er niemand. Vroeger deed ik civiele zaken en kwam er ook geen publiek. Terwijl de meeste zittingen openbaar zijn."

Flitsend

De rechtspraak doet zijn best om van het gesloten, stoffige en wereldvreemde imago af te komen. Dat blijkt ook uit dit flitsende bedrijfsfilmpje over de rechtbank Rotterdam, met teksten van dichter Derk Otten. Of wat te denken van het beeld dat rechters politiek zitten te bedrijven. Wat stemt Ilse Bouter zelf?

"Dat gaat u niets aan. We dragen niet voor niets een toga om uit te stralen dat we er niet als persoon zitten maar als rechter, dus namens de rechtspraak. Ik zit daar absoluut niet als politica."

Of, in de woorden van Derk Otten:

Van Rotterdam tot Dordrecht, gedreven maar geduldig.

Zij werken aan een rechtspraak die snel is, maar zorgvuldig.

Onpartijdig, onafhankelijk, het liefst begrijpelijk voor jou en mij.

Toegankelijk, inzichtelijk, middenin de maatschappij.