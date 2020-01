Vier vragen over de enkelband als strafmaatregel

Cor Pijnen, een van de verdachten in het Tattookillerproces ging er deze week vandoor nadat hij zijn enkelband had doorgeknipt. Dat bleek donderdag tijdens een rechtszitting over de zaak. Maar wat is een enkelband en hoe werkt ie precies?

* Waarom is een enkelband zo gemakkelijk te verwijderen?

Enkelbanden worden gemaakt van een combinatie van rubber en glasvezel. Het is niet heel erg gemakkelijk kapot te krijgen, maar met een grote tang kun je ze met wat moeite doorknippen. Het is belangrijk om de enkelbanden te kunnen verwijderen, omdat bijvoorbeeld verpleegkundigen in het geval van een ongeluk de drager goed moeten kunnen behandelen.

* Hoeveel mensen dragen een enkelband?

Grote kans dat je al eens mensen bent tegengekomen met een enkelband, zonder dat je het zelf in de gaten hebt gehad, want in Nederland lopen dagelijks zevenhonderd mensen met een elektronische enkelband. In een jaar tijd krijgen zo'n vierduizend mensen een enkelband.

* Wat doet justitie als er een enkelband wordt doorgeknipt?

Als een drager zijn of haar enkelband verwijdert, gaan er allerlei alarmen af bij justitie. Om voortvluchtigen te arresteren, is er een speciaal politieteam in Nederland actief: FAST NL. Die kan gelijk worden ingezet om iemand snel op te sporen.

* Hoeveel mensen knippen de enkelband door?

Ongeveer honderd mensen per jaar gaan er vandoor nadat ze hun enkelband hebben verwijderd. De meeste worden snel weer gepakt. Slechts enkele voormalige dragers blijven langere tijd spoorloos.