In dit restaurant sliepen vroeger Duitsers vlak boven onderduikers

Zaal Koster aan de Rijksstraatweg in Klaaswaal is nu een 'all you can eat'-restaurant

Het is het middelpunt van de herdenking van 75 jaar vrijheid in Klaaswaal: Zaal Koster. In het bekende pand aan de Rijksstraatweg zit nu een all-you-can-eat restaurant, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog was het de commandopost van het verzet.

Café-uitbater Jaap Koster was de leider van dit verzet. De verzetsgroep Klaaswaal hield zich voornamelijk bezig met de opvang van onderduikers.

Spannend

De onderduikers zaten in de kleedkamers onder het podium, waarop het dansorkest van Jaap Koster speelde. Dat leverde spannende momenten op, want het café werd gebruikt door Duitse soldaten om te overnachten.

"Op een bepaald moment was het zelfs zo sterk, dat de Duitsers hier op het toneel lagen 's nachts. Onder het toneel was een familie geëvacueerd, die zat in de kleedkamer als woning", vertelt Leen Mosterdijk. Jaap Koster hield zelfs twee vliegtuigbemanningsleden die ontsnapt waren aan de aandacht van de Duitsers ondergedoken in de kleedkamer.



Juist de drukte in de zaal was volgens Arie Stolk misschien wel de reden dat dat lukte. "Door de mêlee van bewoners denk ik dat alles heel lang in het verborgene heeft kunnen blijven."

Smokkelen

Het pand is ook een halte van de RTM-tramlijn. Koster maakt hier handig gebruik van door stiekem spullen voor onderduikers in Rotterdam mee te smokkelen in de wagons.

"Dan koppelden ze een extra goederenwagen eraan vast en daar werd stiekem kleding, voedsel in vervoerd. Dat werd door de Duitsers toegelaten omdat ze dachten dat dat gewoon legaal geladen was", legt Leen Mosterdijk uit.

De werkgroep 75 jaar vrijheid werkt aan een verzetspaneel over Jaap Koster. Die zou dan in de buurt van het restaurant komen te staan. Ook wordt voor de herdenking de Jaap Koster-band weer opgericht en zal muziek gespeeld worden die destijds ook in het café te horen was.

De huidige eigenaren van het all-you-can-eat restaurant hadden geen idee van deze verhalen."Als we nu naar het podium kijken, zien we toch iets anders dan toen we niets wisten", zegt Changyan Chen.