Deze foto van de stille tocht voor Hümeyra wint prestigieuze prijs

"Ik ben blij met de prijs, maar het is niet zo'n blije foto", vertelt Frank. Het was de tweede stille tocht voor de 16-jarige Hümeyra, in februari 2019. Deze was georganiseerd door de familie, een eerdere stille tocht was wat algemener, tegen geweld tegen vrouwen.

Beladen avond

"Het was erg emotioneel. Dan probeer je een vlieg op de muur te zijn om mensen de ruimte te geven. Het is allemaal al verdrietig genoeg", vertelt Frank. "Ik probeer over te brengen hoe zoiets voelt, hoe beladen die tocht was. Ik wilde niet te dichtbij komen, maar toch dichtbij komen."





Frank de Roo, Stille tocht Hümeyra, 2019 (1e Prijs Nieuws Regionaal - Enkel)



Frank, een Capellenaar, heeft vaker gefotografeerd tijdens stille tochten, maar juist deze was lastig. "Het was een donkere, regenachtige avond, we liepen door een deel van Rotterdam dat niet fantastisch belicht is. Het was heel erg zoeken naar een goed moment. Je wil niet bij mensen die lens in hun gezicht duwen."

Pijnlijk

"Het is niet een onderwerp waar ik graag naartoe ga of blij van word. Ik word er ongemakkelijk van", vertelt Frank. "We hebben allemaal mensen verloren, we weten hoe pijnlijk dat kan zijn. Ik voel me zeker wel een beetje bezwaard als fotograaf."

Ook al is zo'n stille tocht een moment waarop veel emotie aanwezig is, het garandeert nog geen goede foto. "Je wil graag die emotie vastleggen, je wil dat degene die de foto ziet die emotie voelt", legt Frank uit. "Je gaat erheen, weet wat je wil zien en wat de opdrachtgever wil zien", maar zie het maar eens vast te leggen."

Champions League

Frank is niet de enige fotograaf uit de regio Rijnmond die won in een bepaalde categorie. De van oorsprong Rotterdamse Pim Ras wint in de categorie Sport met een fotoreeks van de Champions League-finale Liverpool tegen Tottenham Hotspur in juni 1019.





Pim Ras, Geen Champions League Feestje zonder Familie!, 2019 (1e Prijs Sport - Serie)



Ruben Hamelink uit Rotterdam won de eerste prijs in de categorie documentaire Internationaal. Met zijn fotoproject Living History verkende hij de manier waarop de Amerikaanse burgeroorlog elk jaar wordt nagespeeld. In 2019 werd voor het eerst de slavenopstand van 1811 nagespeeld, een historisch moment dat vaak over het hoofd wordt gezien in herdenkingen.





Ruben Hamelink, Living History, 2019 (1e Prijs Documentair Internationaal)



Alle winnaars dingen mee naar de hoofdprijs, de Zilveren Camera. Die winnaar wordt op 1 februari bekendgemaakt. De Zilveren Camera is de meest prestigieuze fotoprijs in Nederland.