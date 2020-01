Een vrouw is donderdagavond in Rotterdam-Pendrecht beroofd van een dure telefoon, onder bedreiging van een pistool.

Het 36-jarige slachtoffer had via Marktplaats een telefoon te koop aangeboden. Toen de koper vroeg in de avond aan de deur kwam bij haar huis in de Middelharnisstraat, haalde hij een vuurwapen tevoorschijn.

De vrouw moest haar telefoon afgeven, maar bleef ongedeerd. De man is spoorloos.