Zeven flamingo's in Berkel trekken veel bekijks

Er zijn zeven bijzondere bezoekers neergestreken in natuurgebied De Groenzoom boven Berkel en Rodenrijs. Zeven flamingo's staan op hun hoge poten in een waterplas, op zoek naar rust en eten. De roze vogels trekken aardig wat bekijks, tientallen vogelliefhebbers stonden ze donderdag met kijkers en camera's te bewonderen.

"We zagen het gisteren op Twitter langskomen", zegt een Berkelse buurtbewoner. "Wij wonen aan De Groenzoom en ik dacht: laten we maar eens kijken, hopelijk zitten ze er nog."

Van het Grevelingenmeer is bekend dat er af en toe flamingo's op doortocht neerstrijken, hier is het nieuw. "Ik had gelezen dat dit onderdeel is van een Duitse formatie, het zijn ook nog eens Chileense flamingo's", zegt de buurman.

Een vogelaar met een flinke lens laat verslaggever Maikel Coomans wat net gemaakte foto's zien. Met haar lens kan ze dicht bij de dieren komen. "Ik heb dit nog nooit gezien. Ja, in de dierentuin."

Waarom de zeven trekvogels nu juist de Groenzoom bij Berkel hebben uitgekozen, blijft gissen. "Overwinteren, denk ik, een stukje", antwoordt de vogelaar aarzelend.