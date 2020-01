Vlaardings overslagbedrijf ten strijde in Britse zee

Overslagbedrijf Mariflex Group uit Vlaardingen heeft 'de oorlog verklaard' aan de Britten. Ze zijn het zat, dat de overzeese collega’s andere schepen niet meer in de haven, maar op zee van gas en olie voorzien. De Vlaardingers pakken ze nu terug, door schepen op dezelfde wijze te bevoorraden. Want: “Dit is oneerlijk ten opzichte van andere havens.”

Ship to ship, heet die overslag van olie en gas tussen twee schepen. Het is een beproefde methode waarbij de schepen naast elkaar gaan liggen en via een slang de brandstof laden en lossen. Dat is sneller en goedkoper dan eerst de lading opslaan in tanks en daarna in kleinere boten afleveren.

De overslag tussen twee schepen gebeurt normaal gesproken in de haven, maar de Engelsen doen dit nu ook op zee. Om heel precies te zijn: een paar meter uit de kust van Southwold, recht tegenover Hoek van Holland. “En daarmee maken ze het ons echt moeilijk,” aldus directeur sales bij de Mariflex Group uit Vlaardingen.

Havengeld

De Britten voorzien op deze wijze wekelijks zo’n 10 a 15 schepen van brandstof, buiten het zicht van de Coastguard. Van der Pluijm: “Dat is lekker goedkoop want ze hoeven nu geen havengeld te betalen. Maar het is ook levensgevaarlijk, zeker bij een woeste zee heb je kans op aanvaringen, met kans op een milieuramp.”

Het zit Walter van der Pluijm en zijn collega’s al jaren niet lekker. “Ik wil eigenlijk net als Michiel de Ruyter in 1667 met zijn Tocht naar Chatham de Britten flink dwars zitten.” En dat betekent dat Mariflex nu al een paar keer de methode van de Britten hebben toegepast. In augustus 2018 deden ze het voor het eerst, door ook bij Southwold een schip op zee van 20.000 ton LPG te voorzien. Met succes, ondanks het slechte weer. “We are pissing in the backgarden of the English. En we blijven het doen tot ze gek van ons worden.”

Michiel de Ruyter

Honderden jaren geleden wist Michiel de Ruyter met zijn slag de Britten de zwaarste nederlaag in hun maritieme geschiedenis te bezorgen. De maritieme dienstverlener uit Vlaardingen denkt uiteindelijk, net als De Ruyter, ook deze strijd te winnen. “Hoe? Door kwaliteit te bieden. Het Havenbedrijf heeft miljoenen geïnvesteerd in prachtige boeien in het Calandkanaal. Hier lig je veilig. En ja, dan moet je havengeld betalen. Maar als je op zee met slecht weer te maken krijgt en moet afkoppelen, kun je ook niet verder. Dat kost ook geld, heel veel.”

Mariflex is het enige overslagbedrijf dat voor de aanval kiest. Ze hopen op support van andere ship to ship providers. “Het speelt al een paar jaar, maar het wordt steeds spannender. Het scheelt de Rotterdamse haven nu al veel klanten, met grote schepen die goed zijn voor duizenden tonnen olie of gas.”

De Engelse coastguard heeft volgens Van der Pluim de regels inmiddels wel aangescherpt voor de overslag op zee. Maar vooralsnog gaan zo’n twee a drie Engelse bedrijven nog gewoon door. “En de kustwacht doet er niets tegen,” verzucht de Vlaardinger.