Politie: volledig vuurwerkverbod is goed te handhaven

Rotterdams raad in debat over algeheel verbod op consumentenvuurwerk

Een algeheel vuurwerkverbod in Rotterdam is voor de politie beter te handhaven dan een verbod op maar een aantal soorten vuurwerk. Dat zegt Hans Vissers, de waarnemend politiechef van de Eenheid Rotterdam. De politie steunt het initiatief van de Rotterdamse gemeenteraad om volgende week een verbod op al het vuurwerk in te stellen.

"Het is voor de agent op straat niet te doen om onderscheid te gaan maken tussen knalvuurwerk dat wel mag en dat niet is toegestaan", zegt de politiechef. Dat komt vooral omdat dat verschil moet worden ingeschat onder hectische omstandigheden. In de landelijke politiek wordt gesproken over alleen een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.

'Automatisch minder problemen'

Als Rotterdam als enige stad ál het vuurwerk in de ban doet, dan zal er heus nog wel wat worden afgestoken, denkt de politiechef. "Maar ik denk dat de meeste mensen zich eraan zullen houden en dat het verbod automatisch al zal leiden tot minder problemen."

Ook Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, gaf de raadsleden donderdag complimenten. Littooij pleit al langer voor een totaal vuurwerkverbod. De brandweer in de rest van Nederland twijfelde nog lang. Nu denken alle brandweercommandanten in het hele land dat dit de enige oplossing is voor de vele incidenten en het lastigvallen van hulpverleners.

D66 nu ook om

Voorstanders en tegenstanders in de gemeenteraad van het Rotterdamse vuurwerkverbod gingen donderdag de discussie met elkaar aan. Er is nu een meerderheid voor het verbod, met D66 erbij.

Raadslid Nadia Arsieni stelde dat voortschrijdend inzicht het standpunt van de partij heeft veranderd: "Landelijk is er een verkoop- en afsteekverbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in de maak. In februari wordt er verder over gesproken. D66 Rotterdam twijfelt of die wetswijziging er op tijd is voor de volgende jaarwisseling. Wij denken ook dat handhaven op verschillende typen vuurwerk sowieso een enorme opgave zal zijn voor de politie en dat het wellicht tot een niet wenselijke situatie leidt.”

Leefbaar Rotterdam, de PVV en het CDA willen niets van een totaalverbod weten. Zij pleiten voor het blijven afsteken van siervuurwerk door de Rotterdammers. Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam gelooft niet dat de politie zo’n verbod kan handhaven.

Ideeën uit de wijk

DENK en D66 Rotterdam willen wel dat er als vervanging in meer wijken vuurwerkshows komen en deden daarvoor een oproep aan de burgemeester Aboutaleb. Die zei dat de gebiedscommissies moeten aangeven wat ze willen. Dat kan een vuurwerkshow zijn, maar ook bijvoorbeeld muziekoptredens. Dan gaat het stadsbestuur kijken of dat voorstel vanuit de wijk mogelijk is.

Komende donderdag wordt er over het voorstel van het algehele vuurwerkverbod gestemd. Rotterdam zou de eerste grote stad van Nederland zijn die zo'n maatregel invoert.