Ouderenzorg Havenpolikliniek gaat door, maar waar?

Wethouder Sven de Langen over ouderenzorg in de Havenpolikliniek

De gemeente Rotterdam werkt aan een oplossing om de zorg voor ouderen die nu nog in het oude pand van het Havenziekenhuis is gevestigd, ergens in de wijk onder te brengen. Die belofte heeft wethouder Sven de Langen gedaan aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Eind van het jaar gaat ook de Havenpolikliniek in het voormalige Havenziekenhuis dicht. De poliklinieken gaan verder in de ziekenhuizen Erasmus MC, het Franciscus Gasthuis & Vlietland, het Maasstad- en het IJsselland Ziekenhuis.

Ouderenzorg

Maar in het oude pand zit ook nog het Zorgpension. Daar is tot nu toe geen oplossing voor. Ook hadden de vier ziekenhuizen samen het zorgconcept Havenue opgezet. Dat is zorg voor de oudere Rotterdammers.

GroenLinks, de PvdA, 50Plus en Leefbaar Rotterdam hebben zorgwethouder Sven de Langen gevraagd wat er gedaan kan worden om die zorg voor ouderen voort te zetten.

"Die samenwerking gaat gewoon door. Daar ben ik blij mee", zegt de wethouder. "De vraag is nu hoe we die gaan organiseren. Ik denk dat het slim is om dat in de wijk te doen. Dus bij de ouderen in de buurt.”

De wethouder heeft de gemeenteraad toegezegd daar nu met de ziekenhuizen over na te gaan denken.

Nieuwbouw voor artsen

De Havenpolikliniek sluit eind van dit jaar haar deuren. Dan wordt het pand gesloopt en komt er nieuwbouw voor terug. Er is ruimte gereserveerd voor zorginstellingen en artsen. Hoe duur de vraagprijs gaat zijn, is nog niet duidelijk.

De afgelopen maanden hebben zorgverleners vaak geklaagd over de hoge prijzen voor praktijkruimten in het centrum van de stad.