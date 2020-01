Robin Gosens: van de Krommedijk naar de Italiaanse en Europese top

Als we de geruchten mogen geloven, dan is Robin Gosens één van de meest gewilde spelers op de Europese transfermarkt. De linksback van Atalanta Bergamo doet het uitstekend in Italië en trekt daarmee de aandacht. Ook bij FC Dordrecht, waar Gosens zijn profloopbaan begon.

Gosens werd in het seizoen 2013/2014 opgepikt bij Jong Vitesse, waar hij als middenvelder speelde. Zijn drive en dynamiek vielen Harry van den Ham, de toenmalige trainer van FC Dordrecht, meteen op. "Later bleek dat hij een Duitser was, dus zo gek was het niet", blikt Van den Ham terug. "Ik móést hem hebben."

Van den Ham liet Gosens tijdens het seizoen 2013/2014 in het betaalde voetbal debuteren in de Rijnmondderby tussen FC Dordrecht en Excelsior. Na die wedstrijd in de eerste divisie was de linkspoot niet meer weg te denken uit het basisteam van de Schapenkoppen.

Een 'bedeesde jongen', zo omschrijft Van den Ham zijn voormalige speler. "Maar zodra Gosens over de witte lijn heen liep, dan veranderde hij."

'Niet in lijstje gedenkwaardige Dordt-spelers'

Paul Gladon was in Nederland niet alleen bij FC Dordrecht teamgenoot van Gosens. Ook bij Heracles Almelo kwamen Gladon en Gosens elkaar tegen. "Toen kon je ook al zien dat hij altijd in zichzelf investeerde. Hij werkte keihard", vertelt Gladon.

Gerard van den Houten, clubarchivaris van FC Dordrecht, kan Gosens ook nog wel herinneren. Al viel de geboren Duitser, die ook een Nederlands paspoort heeft, niet meteen op aan de Krommedijk.

"Hij was een iel ventje. Gosens was niet heel oud, maar hij leek licht om met grote jongens mee te doen", denkt Van den Houten aan de toen 19-jarige Gosens terug. "Achteraf bleek dat hij het snel oppikte."

Ondanks dat Gosens nu furore maakt in de Serie A en Champions League, zal de taakbewuste linksback volgens Van den Houten bij FC Dordrecht-fans niet bovenaan het lijstje staan van meest gedenkwaardige spelers van de club. "Zo eerlijk moeten we ook zijn. In die anderhalf jaar is Gosens geen publiekslieveling geworden."

'Gosens was een bevestiging'

Gosens promoveerde in 2014 met FC Dordrecht via de nacompetitie naar de eredivisie. Hij bleef nog een jaartje aan de Krommedijk. Via Heracles Almelo kwam de linksback na een aantal seizoenen bij Atalanta Bergamo terecht. Met zes doelpunten en vier assists in zeventien duels doet Gosens dit seizoen het goed in Italië.

"Ik had dit niet verwacht op het moment dat Gosens nog bij FC Dordrecht zat. Dan moet je natuurlijk nog veel stappen maken", geeft Gladon toe. Hij kijkt met veel interesse naar zijn oud-ploeggenoot. "Het gaat volgens mij ook heel goed met Atalanta Bergamo, met een plek in de knock-out-fase van de Champions League. Dan zie je dat Gosens het ook goed doet. Het kan snel gaan."

Van den Houten is positief verrast: "Het gebeurt natuurlijk niet heel vaak dat een speler bij FC Dordrecht start en vervolgens op een hoog niveau terecht komen."

Van den Ham zag wél de potentie van Gosens. "Ik vind het heel leuk", zegt hij. Van den Ham en Marco Boogers, de toenmalige technisch manager van FC Dordrecht, plukten toentertijd spelers weg die bij tweede elftallen zaten of als reserves niet aan de bak kwamen. "Het is een bevestiging dat we aardig doorhadden wat er op het veld rond liep", verwijst Van den Ham naar Gosens.

Luister hierboven naar het volledige profiel van de toenmalige FC Dordrecht-voetballer Robin Gosens. De productie is van Sjoerd de Vos.