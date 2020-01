Het weer van vandaag: veelal grijs

Vandaag blijft het veelal grijs en is het eerst nevelig. Vanmiddag kan soms de zon te zien zijn. Het wordt 5 graden in het oosten van de regio en 7 graden aan zee. De zuidenwind waait zwak en aan zee matig, windkracht 2 of 3. Vanavond en vannacht blijft het grijs met sporadisch een opklaring. De temperatuur daalt naar 2 graden.