Heldhaftige schipper watertaxi redt man uit het water: 'Het komt niet in je op om te twijfelen'

Schipper Gerrit van de watertaxi redde deze week samen met een collega en de politie een man die bij het Leuvehoofd in Rotterdam in de Maas was gevallen. De politie kwam hem persoonlijk bedanken voor zijn inzet. "Het komt niet in je op om te twijfelen", zegt Gerrit.

Hij reageerde dan ook direct toen de man te water raakte: "Er zit iemand in het water en je denkt: 'Die moet er zo snel mogelijk uit, want het is winter en het water is koud'. Niemand houdt het lang vol in dit soort situaties."

Impact

De gebeurtenis is de schipper niet in de koude kleren gaan zitten. "Je hebt de persoon vast, je ziet de doodsangst in iemand z'n ogen. Dat is niet te beschrijven. Dat heb ik drie dagen op m'n netvlies gezien. En achteraf zeg je: 'Poeh, poeh, ik heb het gelukkig goed gedaan'", vertelt Gerrit.

Gerrit was aangenaam verrast toen de politie hem persoonlijk kwam bedanken. "Het is heel bijzonder als de politie komt om je persoonlijk een hand te geven en te bedanken voor de inzet die we gedaan hebben. Dat geeft je heel veel voldoening", zegt Gerrit.

Niet de eerste keer

De schippers van de watertaxi schieten vaker te hulp als iemand te water raakt. "Jammer genoeg gebeurt dit vrij regelmatig en toeval of niet, een dag eerder hebben collega's van mij ook een vrouw uit het water weten te halen."

Maar volgens Gerrit hoort het bij het vak. "We doen het altijd gewoon. Je denkt niet: 'Dit is mijn taak niet'. Het hoort bij het schipper zijn: helpen waar nodig is".