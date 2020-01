In een tassenwinkel aan de Meent in Rotterdam is donderdagnacht brand uitgebroken. Dat kwam volgens de brandweer door een waterlekkage bij de bovenburen.

Elektra in de winkel vloog vervolgens door kortsluiting in brand. Het vuur werd rond kwart over vijf gemeld, rond zes uur was de brand onder controle. Er was niemand in het pand aanwezig. Wel is er schade aan de winkel ontstaan.