Feyenoord verwacht nieuwe aanvaller Bozenik snel in Rotterdam: 'Harde werker met diepgang'

Robert Bozenik, de beoogde nieuwe spits van Feyenoord, is vrijdag in Rotterdam. De club hoopt de transfer van de Slowaakse aanvaller van MSK Zilina snel af te ronden.

De laatste onderhandelingen met de zaakwaarnemer van Bozenik zijn gaande. De speler heeft zelf al laten weten dat, van de clubs die hem hebben benaderd, hij het liefste naar Feyenoord gaat.

Slowaaks international Bozenik moet in De Kuip de concurrentiestrijd aan gaan met Nicolai Jørgensen. Voor de nieuwe aanwinst ligt een meerjarig contract klaar bij Feyenoord.

Hard werken, diepgang

Voormalig Excelsior-speler Ryan Koolwijk speelde met zijn club uit Slowakije, AS Trenčín, tegen Bozenik en doet zijn verhaal over hem op Radio Rijnmond. Hij zag het talent van de speler, maar was niet direct super overtuigd van zijn kwaliteiten. "Ik heb twee keer tegen hem gespeeld en wat mij toen wel opviel was dat het een harde werker was, altijd bleef gaan en dat hij veel diepgang heeft. Dat is wel blijven hangen. Maar verder moet ik wel zeggen dat als ik thuis ben, dat ik niet alle wedstrijden volg in de competitie.

Het is hier wel onderwerp van de dag, omdat ze weten dat ik uit Rotterdam kom en omdat Trenčín ook tegen Feyenoord heeft gespeeld. Ze zeggen dat het een fantastische stap voor hem is en veel jongens zijn helemaal gek van Feyenoord, de stadion en de fantastische sfeer. Daardoor zoek je wel even op hoe Bozenik het doet."

