Pauluskerk en gemeente stoeien over nachttemperatuur

Wanneer moet de winterregeling voor daklozen in Rotterdam ingaan? Als het volgens de thermometer vriest of als de gevoelstemperatuur onder nul gaat? Dominee Dick Couvée van Pauluskerk was het donderdag zat. Hij vond het te koud en zette voor dertig gasten de deur open.

Sinds november 2019 is in Rotterdam de winterregeling van kracht. Dat is een gezamenlijke maatregel van Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Als het vriest of de gevoelstemperatuur op nul ligt, zetten de gemeenten extra bedden neer, zodat alle daklozen binnen kunnen slapen.

Maar die regeling werkt volgens Couvee niet. "Zoals het nu gaat is het voor deze mensen geen doen. Als het vriest worden bedden neergezet en zodra de temperatuur een graadje boven nul stijgt gaat de deur weer dicht. Daklozen blijven tot op het laatste moment in onzekerheid. 'Slaap ik vannacht binnen of moet ik buiten slapen?'”

Op de nacht van donderdag op vrijdag waren geen maatregelen getroffen. "En dat is nu de zoveelste keer," zegt dominee Couvée. "In november en december vroor het al drie keer ’s nachts, maar waren er geen extra plekken. De afgelopen week waren er weer geen bedden, terwijl de gevoelstemperatuur onder nul lag. Het is veel te koud."

Gebouwen

Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam geeft aan waarom de winterregeling werd gehandhaafd. "De temperatuur kan in het centrum van de stad een graad hoger liggen door de gebouwen die warmte vasthouden. De temperatuur kan in een buitengebied weer wat lager liggen. De gevoelstemperatuur lag de nacht van donderdag op vrijdag rond de twee graden."

Gevoel

Rijnmond-weerman Ed Aldus legt uit dat er wel een degelijk een verschil was. "De temperatuur lag rond de 2 graden. Maar voor het gevoel was het veel kouder. Door een vochtigheid van 80-90 procent is de gevoelstemperatuur veel lager. Dan is het geen pretje om buiten te slapen."

De Pauluskerk is van plan om vaker slaapmogelijkheden te bieden als de gemeente bij kou geen extra bedden neerzet. Tussen half elf en twaalf uur kunnen daklozen naar binnen en daar de nacht doorbrengen. Vrijwilligers houden de kerk open en schenken koffie en thee.

Ed Aldus verwacht dat de maatregelen de komende weken niet nodig zijn. De verwachtingen zien er gunstig uit.