Politie vindt heroïne in brandblussers

In een lopend onderzoek drugshandel heeft de politie dinsdagavond vier Rotterdammers (17, 26, 28 en 48 jaar) aangehouden. Eén van de mannen had zestien kilo heroïne bij zich, verstopt in brandblussers.

De politie doorzocht twee woningen in Rotterdam-West en een bedrijfspand aan het Weena. In de woning aan de Hoekersingel stond een lege brandblusser met sporen van drugs. De politie zag een 48-jarige verdachte in de omgeving lopen. Hij had een sporttas met poederblussers bij zich. Deze bleken wél gevuld. Niet met bluspoeder, maar met de heroïne.

In het bedrijfspand aan het Weena stond een dure Audi RS6 met vermoedelijk valse kentekenplaten. Die is voor verder onderzoek in beslag genomen. In de Pupillenstraat vonden agenten een vuurwapen en munitie. Ook werden een dure Rolex en een Cartier-zonnebril in beslag genomen.