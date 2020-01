'Snel besluit over BeNeLiga niet aan de orde'

Een snel besluit over de komst van de BeNeLiga, een gezamenlijke competitie voor Nederland en België, is nog niet aan de orde. Dat melden bronnen aan Rijnmond.

Vertegenwoordigers van zes Nederlandse clubs (Ajax, AZ, FC Utrecht, Feyenoord, PSV en Vitesse), de vijf Belgische topclubs (AA Gent, Club Brugge, KRC Genk, Anderlecht en Standard Luik), de KNVB, de Belgische voetbalbond KBVB en de Eredivisie CV kwamen donderdag in Eindhoven bij elkaar. Ze bespraken de resultaten van een verkennend onderzoek en denken dat het plan kans maakt om de eindstreep te halen.

Voor het zover is moet er eerst nog diepgravend onderzoek verricht worden over enkele sleutelonderwerpen. Zoals bijvoorbeeld het aantal tickets voor Europees voetbal, het draagvlak onder supporters met betrekking tot toeschouwersaantallen en de invulling van de speelkalender. Pas daarna zullen de clubs en bonden zich buigen over de daadwerkelijke komst van de gezamenlijke competitie.