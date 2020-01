Speurhond vindt zes ton in verborgen ruimte Rotterdamse woning

De Marechaussee en de Douane hebben de afgelopen week een grote slag kunnen slaan in een onderzoek naar de smokkel van drugs via Schiphol. Naast een voertuig, telefoons en administratie is ook een geldbedrag ter waarde van 591.750 euro in beslag genomen.

In het kader van het onderzoek werden diverse woningen in Rotterdam doorzocht. In een pand rook de speurhond van de Douane het bedrag van bijna 600 duizend euro. Het zat verstopt in een verborgen ruimte onder een kast. De bewoner van het pand, een 67-jarige Rotterdammer, is aangehouden op verdenking van witwassen.

Het onderzoek wordt onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland uitgevoerd door het Cargo Harc-Team Schiphol (CHTS), een samenwerkingsverband tussen Douane, FIOD en Koninklijke Marechaussee. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.