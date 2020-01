Gratis bomen afhalen voor verkoeling in de stad

"In de zomer is het heerlijk in de stad, maar het is gewoon te warm. M'n dochters kunnen 's nachts dan niet slapen en ik ben dat zat. Na een bezoek aan het Amazonegebied kwam ik op het idee om zelf bomen te gaan uitdelen. De bomen verdampen heel veel water, waardoor het afkoelt. En ze geven heel veel schaduw. Kort door de bocht: een zaailing verkoelt twee tot acht graden op de plek waar hij geplant wordt, als ie eenmaal een beetje groot is", licht Van der Heiden toe.

Veel animo

Er wordt drukte verwacht in de Stadskas. Van der Heiden is daarom in overleg met de wijkagent geweest. "We zijn viral gegaan op Facebook en toen vonden we dat we contact moesten opnemen met de autoriteiten, want straks staan er vierhonderd man."

Om iedereen te kunnen bedienen werkt de organisatie met een adoptieformulier. "Vandaag geven we weg wat er is, dus iedere persoon krijgt één boom mee. We verwachten veel drukte, maar als je het adoptieformulier invult, kunnen we je koppelen aan de boom die bij jou past en dan word je uitgenodigd op een rustiger moment en kan je hem op komen halen, gewoon gratis", legt Van der Heiden uit.

Vergroening

Van der Heiden heeft de ambitie om heel de stad te vergroenen met bomen en het aantal te verdrievoudigen, "maar we beginnen eerst met Blijdorp, zodat we dat goed kunnen neerzetten."

Dit initiatief is één van de vele groene ideeën in de wijk. "We werken in Noord samen met alle verschillende initiatieven, dat heet GroenWeb, met als doel om de wijk zo groen mogelijk te maken en biodivers", zegt Michiel Sträter van de wijkraad Blijdorp.

"Bomen zijn nodig, je merkt in de zomer dat de stad warm wordt, dus die 'cool down' is echt wel wenselijk. Alle initiatieven om de wijk te vergroenen zijn welkom", vervolgt Sträter.

Het Free Trees event is vrijdag 24 januari van 16:00 tot 19:00 uur plaats bij Stadskwekerij De Kas, Van Beuningenstraat in Rotterdam-Blijdorp.