Tuinvogels tellen in Chris Natuurlijk

Tuinvogels tellen, rat of muis in het Chinees Nieuwjaar en filmtijger Paul Verspeek te gast in Chris Natuurlijk van zaterdag 25 januari.

Vogelaar Gerard Ouweneel reist de hele wereld af om bijzondere tuinvogels te zien, maar hij kijkt ook graag naar de vogels in zijn tuin in Maasdam. Chris Natuurlijk telt bij hem tuinvogels voor de Tuinvogeltelling .

Rat of muis?

Op 25 januari begint het Jaar van de Rat in de Chinese astrologie. In Rotterdam is de Chinese rat een muis. Fenmei Hu vertelt in Chris Natuurlijk over Chinees Nieuwjaar en over Chinese restaurantverhalen op de Kaap in Rotterdam.

Ware muizen

Zo gek zijn ze in Rotterdam niet, want de rat hoort net als de muis tot de familie van de ware muizen. De rat is geen dier waar iedereen blij van wordt, maar er zijn landen waar ratten worden gezien als symbool van geluk en voorspoed omdat ze zich aan veel omstandigheden kunnen aanpassen. In Chris Natuurlijk vertelt zoogdierkenner Merijn van den Hoogenhoff meer over de rat.

Filmtijger

Collega Paul Verspeek ruilt zijn Rijnmondmicrofoon de komende dagen in voor het witte doek. Na 38 jaar als bezoeker van het het International Film Festival Rotterdam (IFFR), mag je hem een kenner noemen. Voor hij onderduikt in de wereld van de film, deelt hij zijn kennis met de luisteraars van Chris Natuurlijk.

Luister zaterdag 25 januari van 08.00 tot 09.00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.