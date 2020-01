Fer over goede reeks Feyenoord: 'Voetballend kan het nog beter'

Leroy Fer beaamt dat hij met Feyenoord aan de goede reeks bezig is in de eredivisie. Toch blijft de middenvelder kritisch. ''We weten dat we beter kunnen presteren en voetballen'', zegt hij.

Feyenoord neemt het zaterdagavond in Almelo op tegen Heracles. In de competitie verloren de Rotterdammers voor het laatst in oktober. In Amsterdam won Ajax met 4-0. Het was het laatste duel van trainer Jaap Stam.

Opvolger Dick Advocaat presteert beduidend beter met Feyenoord. ''De resultaten spreken voor zich. Dat moeten we zien vast te houden. Heracles wil vaak voetballen, ook hier in De Kuip. Het is een lastige ploeg met veel individuele kwaliteiten.''

Fer kijkt ook terug op de mistwedstrijd, die Feyenoord speelden tegen Fortuna Sittard. ''Het was een goede beslissing om het stil te leggen. Tegen Fortuna speelden we inderdaad niet goed. Het is misschien maar goed dat die wedstrijd gestaakt is'', zegt Fer met een knipoog.

